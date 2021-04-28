Петербургские депутаты перед выборами решили принять закон об обещаниях избирателям — президент просил обойтись без популизма

В Петербурге может появиться новый закон «О наказах избирателей депутатам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга». Парламентарии отмечают: сегодня в Северной столице нет документа, который бы обязывал их исполнять предвыборные обещания.

Проект закона в среду, 28 апреля, на заседании ЗакСа представил председатель комиссии по законодательству Денис Четырбок.

По его словам, в ходе избирательной кампании к кандидатам в депутаты обращаются граждане с просьбами внести изменения в законодательство. Авторы законопроекта считают, что наказы избирателей должны быть юридически оформлены. Это позволит жителям отслеживать их исполнение, а депутаты юридически будут связаны своими обещаниями.

«К рассмотрению будут приниматься все наказы. Далее специальная комиссия будет проводить выборку тех наказов, которые входят в компетенцию ЗакСа. По итогам составят документ, который ляжет в основу работы ЗакСа в новом созыве», — пояснил Четырбок.

Инициатива вызвала у депутатов множество вопросов. Так, депутат Алексей Ковалев отметил, что законопроект не предусматривает систему регистрации таких наказов. Кроме того, по его словам, документ составлен так, что наказы, которые избиратели дали кандидатам, не ставшим в результате депутатами, будут просто игнорироваться.

Депутат Борис Вишневский указал на сложность реализации таких наказов для представителей оппозиционных партий.

Законопроект в парламенте поддержали.

«Он (закон — ред.) нужен десяткам тысяч неравнодушных граждан, которые…хотят реально участвовать в управлении городом…Наказ избирателя — самый главный закон для депутата», — прокомментировал инициативу спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Ранее вопрос об обещаниях депутатов, которые те дают в ходе избирательной кампании, поднял президент России Владимир Путин, который находится в Петербурге с рабочим визитом. Глава государства вспомнил опыт 1990-х годов, когда кандидаты в депутаты обещали россиянам «золотые горы» для того, чтобы за них проголосовали. В результате, добавил президент, разбираться с такими обещаниями приходится до сих пор.