В Петербурге в троллейбусе умерла пассажирка

В Петербурге в троллейбусе № 37 обнаружили труп женщины.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело женщины заметили рано утром 27 апреля. Троллейбус находился на пересечении улицы Партизана Германа и проспекта Ветеранов.

Погибшей оказался 59-летняя уроженка Чувашии. Тело направили в морг для установления точной причины смерти. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на берегу реки Луги в Кингисеппе обнаружили тело мужчины. Причины случившегося выясняются. Страшную находку сделала 62-летняя местная жительница.