На берегу Луги обнаружили труп мужчины

На берегу реки Луги в Кингисеппе обнаружили тело мужчины. Причины случившегося выясняются.
Страшную находку сделала 62-летняя местная жительница. Она проходила мимо дома №2 на Профилакторной улице, когда увидела тело мужчины.
Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело направили в морг для установления причины смерти. Умершим оказался 72-летний уроженец Украины, проживающий неподалёку.
В настоящее время выясняются другие подробности трагедии.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель школьного автобуса увидел труп на остановке в Кингисеппе.