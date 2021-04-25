На берегу Луги обнаружили труп мужчины

В полицию сообщили об обнаружении трупа. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В полицию сообщили об обнаружении трупа. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На берегу реки Луги в Кингисеппе обнаружили тело мужчины. Причины случившегося выясняются.

Страшную находку сделала 62-летняя местная жительница. Она проходила мимо дома №2 на Профилакторной улице, когда увидела тело мужчины.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, тело направили в морг для установления причины смерти. Умершим оказался 72-летний уроженец Украины, проживающий неподалёку.

В настоящее время выясняются другие подробности трагедии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водитель школьного автобуса увидел труп на остановке в Кингисеппе.