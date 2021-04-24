На остановке в Кингисеппе заметили труп без пальцев

В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Фото: pixabay

В настоящее время проверка по данному факту продолжается. Фото: pixabay

На теле мужчины обнаружили травмы и ссадины.

В Ленинградской области обнаружили бездыханное тело мужчины на остановке. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось 23 апреля в Кингисеппе. Водитель школьного автобуса увидел труп на остановке, о чем заявил в полицию. Он отметил, что в деревне Большое Райково умер мужчина, которому на вид 50-60 лет. Водитель добавил, что на правой руке у погибшего нет трех пальцев.

По предварительным данным, мужчину могли убить, а затем волочить по дороге до остановки. Труп уже направили в морг для установления причин смерти.

На данный момент известно, что умер житель Петербурга 1958 года рождения. На его теле – множество травм и ссадин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Седова обнаружен труп мужчины.