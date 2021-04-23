На улице Седова обнаружен труп мужчины

В Петербурге в квартире на улице Седова обнаружен труп 37-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Как стало известно gazeta.spb.ru, по результатам судебно-медицинского исследования на теле обнаружены переломы хрящей гортани.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По подозрению задержан мужчина 1986 года рождения. По предварительной информации, в результате ссоры на фоне личных неприязненных отношений, подозреваемый сильно взял за шею своего оппонента, после чего тот потерял сознание. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Ленинградской области обнаружили бездыханное тело 62-летней женщины. Известно, что она являлась человеком без определенного места жительства.