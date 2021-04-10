В Ломоносовском районе нашли труп 62-летней женщины

В убийстве обвиняется ее знакомый, в отношении которого возбудили уголовное дело.
В Ленинградской области обнаружили бездыханное тело 62-летней женщины. Известно, что она являлась человеком без определенного места жительства. Об этом сообщает 47channel, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
Труп нашли в сарае у дома по Приморскому шоссе в поселке Большая Ижора. На нем были ножевые ранения, которые, судя по всему, и стали причиной летального исхода.
В преступлении обвиняется знакомый женщины – 50-летний бездомный мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти разыскивают пропавшую 17-летнюю школьницу.