В Ломоносовском районе нашли труп 62-летней женщины

В Ломоносовском районе нашли труп 62-летней женщины
Мужчину обвинили в убийстве. Фото: unsplash

В убийстве обвиняется ее знакомый, в отношении которого возбудили уголовное дело.

В Ленинградской области обнаружили бездыханное тело 62-летней женщины. Известно, что она являлась человеком без определенного места жительства. Об этом сообщает 47channel, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Труп нашли в сарае у дома по Приморскому шоссе в поселке Большая Ижора. На нем были ножевые ранения, которые, судя по всему, и стали причиной летального исхода.

В преступлении обвиняется знакомый женщины – 50-летний бездомный мужчина. В отношении него возбудили уголовное дело, обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти разыскивают пропавшую 17-летнюю школьницу.

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