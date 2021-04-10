В Ленобласти разыскивают пропавшую 17-летнюю школьницу

Девушка ушла из дома два дня назад. Фото: pixabay

Девушка ушла из дома два дня назад. Фото: pixabay

К поискам подключились волонтеры, пока что о местонахождении девушки ничего неизвестно.

В Ленинградской области сегодня, 10 апреля, продолжаются поиски 17-летней школьницы. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают жительницу поселка Новоселье Ломоносовского района уже вторые сутки, о чем рассказывают в социальной сети «Вконтакте».

Известно также, что к поискам подключились сотрудники правоохранительных органов, которые проводят спецмероприятия, но пока что все безуспешно.

Родители подростка вспоминают, что она ушла из дома в бежевой куртке, серых брюках и черных кроссовках. При себе у девушки был яркий рюкзак. Школьница худощавая, светловолосая и светлоглазая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за выходные пропали семь детей, еще одного подростка, пропавшего в марте, нашли мертвым на берегу Охты.