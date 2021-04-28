Кто из знаменитостей успел нарушить петербургский закон об одном питомце на семью

В Петербурге депутаты продолжают обсуждать возможность ограничить число собак и кошек в квартирах горожан. Вместе с предложением стало известно о законодательном пробеле. С 1982-го года в Северной столице действует закон, запрещающий держать дома более одного животного. Фактически, того не зная, его нарушают тысячи горожан. Среди них оказались и знаменитости, которые в разные годы также могли нарушать закон.

Как писала Gazeta.SPb, петербургские парламентарии хотят обратиться в Госдуму с предложением разрешить регионам самостоятельно определять количество животных на один квадратный метр жилой площади. Детали нового закона депутаты пока прорабатывают.

При этом, сообщая о законопроекте, депутат Денис Четырбок неожиданно заметил: тысячи владельцев животных в Петербурге нарушают закон.

Сейчас на федеральном уровне законодательство никак не регулирует этот вопрос. В Петербурге при этом до сих пор действует решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов от 1982 года. По нему, одна семья не должна иметь больше одной кошки или собаки. Фактически, люди, в квартире которых есть две небольшие собаки или две кошки, — нарушители.

Знаменитый петербургский любитель кошек Семен Стругачев в какой-то момент воспитывал сразу двух хвостатых.

Актер рассказывал, что первого кота его семья завела сразу, как обзавелась в Петербурге собственной квартирой. Будущего любимца семьи на улице подобрала дочь актера Евгения. Барсик погиб на прогулке — его поймали собаки. Вскоре в семье актера появилась кошка Масяня, а затем – Маруся. Первую купили на Кондратьевском рынке, а вторую приютили, найдя на даче. Масани не стало, когда ей было 13 лет.

Другая любительница животных, певица Марина Капуро, регулярно делится снимками своих питомцев в Instagram. Ранее она рассказывала, что у нее есть три кошки и собака – дворняга.

Как оказалось, закон нарушала известная петербургская телеведущая Марианна Баконина.

Примерно в 2004-м году в ее семье появился щенок пекинеса Хендик. В это время у Марианны уже был сибирский кот. В одном из интервью, телеведущая рассказывала, что коту было десять лет, когда ей подарили собаку. Она отмечала, что тогда животные фактически поделили ее квартиру пополам, а кот Гюйс воздерживался от игр с новым соседом.

Отметим, что в апреле этого года в Петербурге стало известно еще о двух законодательных инициативах, которые могут повлиять на жизнь владельцев животных. Среди них — штрафы за шумных питомцев и правила посещения магазинов и кафе с животными.