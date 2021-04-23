Число собак в квартирах петербуржцев хотят ограничить по «квадратам». Это третья инициатива за месяц

В Петербурге, похоже, решили усовершенствовать законодательство, которое влияет на жизнь владельцев животных. На этот раз депутаты собираются разрешить проблему, когда в одной квартире проживают десятки кошек или собак. Это уже третья инициатива, о которой стало известно в апреле.

В пятницу, 23 апреля, депутат Денис Четырбок сообщил, что петербургские парламентарии хотят обратиться в Госдуму с предложением разрешить регионам самостоятельно определять количество животных на один квадратный метр жилой площади.

Сейчас на федеральном уровне законодательство никак не регулирует этот вопрос. В Петербурге при этом до сих пор действует решение исполкома Ленинградского городского Совета депутатов от 1982 года. По нему, одна семья не должна иметь больше одной кошки или собаки. Фактически, люди, в квартире которых есть две небольшие собаки или две кошки, — нарушители. Сами они, правда, едва ли подозревают об этом.

«Если мы признаем данное решение утратившим силу, может сложиться правовой пробел и тогда вообще никаких ограничений не будет», — заявил Четырбок.

Чтобы избежать такого сценария, петербургские депутаты хотят попросить Госдуму предоставлять регионам дополнительные полномочия.

Отметим, что это уже третья в апреле законодательная инициатива, которая может повлиять на жизнь владельцев животных.

Так, ранее стало известно о том, что могут ввести штрафы для владельцев животных, которые шумят дома по ночам. Штрафовать начать могут хозяев, которые ничего не делают, чтобы прекратить лай, вой или другой шум. Шум будет запрещен ночью и с 8:00 до 12:00. Хозяину грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

В апреле в Законодательном Собрании Петербурга также приняли инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Их должны будут составить в Госдуме. При этом петербургские депутаты утверждали, что речь идет о единых правилах посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов для людей с домашними питомцами, а не запретах.