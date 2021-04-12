В Петербурге хотят штрафовать за ночной шум от домашних животных

В Петербурге могут ввести штрафы для владельцев животных, которые шумят дома по ночам. Такой законопроект Смольного сегодня представили на экспертизу.

Авторы предлагают ввести ответственность за бездействие владельцев животных, если владельцы не предпринимают мер для прекращения лая, воя и другого шума, сообщает «Фонтанка».

Шум будет запрещён в ночью и с 8:00 до 12:00. Хозяину грозит штраф от 500 до 5 тысяч рублей.

В прошлом году петербуржцы много жаловались на соседей , у которых по ночам шумят животные. Это мешает сну и плохо сказывается на здоровье других жильцов . Таких случаев — каждый пятый от общего числа поступивших обращений в 2020 году и более половины в начале этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС внес в Госдуму законопроект о правилах посещения магазинов с животными.