ЗакС внес в Госдуму законопроект о правилах посещения магазинов с животными

Маленьким собакам могут запретить вход в магазины и кафе. Фото: unsplash

Маленьким собакам могут запретить вход в магазины и кафе. Фото: unsplash

Депутаты петербургского Законодательного Собрания внесли в Госдуму законопроект, позволяющий кабмину вводить правила посещения магазинов и кафе с животными.

Соответствующий документ появился в думской электронной базе в понедельник. Авторы инициативы Денис Четырбок и Сергей Никешин предлагают дать правительству РФ право устанавливать требования к посещению магазинов и заведений общепита с собаками.

По мнению депутатов, многие люди берут маленьких собак с собой в магазины, аптеки, рестораны. При этом они несут их в руках, а порой размещают питомцев в корзинах и тележках. На этой почве часто происходят конфликты, поскольку животные могут запачкать вещи грязными лапами.

Кабмину хотят дать полномочия по урегулированию вопросов пребывания собак в кафе и магазинах «в целях упорядочения общественных отношений в соответствующей сфере».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что депутаты ЗакСобрания предлагают упростить порядок выбора между социальным пакетом и денежной компенсацией.