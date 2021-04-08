Депутаты ЗакСобрания предлагают упростить порядок выбора между социальным пакетом и денежной компенсацией

Депутаты ЗакСобрания предлагают упростить порядок выбора между социальным пакетом и денежной компенсацией
ЗакСобрание хочет упростить порядок выбора между социальным пакетом и денежной компенсацией. Фото: http://www.assembly.spb.ru

В Петербурге депутаты Законодательного собрания внесли на рассмотрение проект, который упростит порядок выбора между социальным пакетом и денежной компенсацией. Об этом сообщается на сайте Законодательного собрания.

Председатель ЗакСобрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал данное решение.

Он объяснил, что социальное законодательство России дает возможность гражданам выбрать самим между набором конкретных социальных услуг и их денежной компенсацией.

По словам Макарова такая практика позволяет россиянам самим определять, какими льготами им лучше воспользоваться.

Председатель ЗакСобрания отметил проблему в этом вопросе. Он объяснил, что менять свое решение о выборе льготы можно один раз в год. При этом обязательным является каждый раз подавать новое заявление.

Макаров рассказал, что новый проект предусматривает быструю смену льгот. То есть в случае нужды бесплатных лекарств, санаторно-курортного обслуживания, междугороднего проезда к месту лечения или же при ухудшении здоровья человек сможет в любой момент подать заявление на получение набора социальных услуг.

По словам чиновника, проект сделает систему социальной защиты гибкой и своевременной.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге депутаты предложили создать единый свод правил, который будет регулировать посещение общепита и магазинов вместе с животными.

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