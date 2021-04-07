ЗакСобрание Петербурга создаст перечень единых правил для посещения ресторанов и магазинов с животными

Предложили создать единый свод правил, который будет регулировать посещение общепита и магазинов вместе с животными. Фото: pixabay.com

Предложили создать единый свод правил, который будет регулировать посещение общепита и магазинов вместе с животными. Фото: pixabay.com

В Петербурге депутаты предложили создать единый свод правил, который будет регулировать посещение общепита и магазинов вместе с животными. Об этом стало известно в рамках последнего заседания Законодательного собрание города.

7 апреля в результате заседания приняли проект инициативы на федеральном уровне.

Позднее данный документ передадут в Государственную думу, где ведомство внесет свои изменения в закон «Об ответственном обращении с животными».

Депутаты хотят установить специальные нормы, которые будут разрешать хозяевам питомцев брать их с собой в магазин или кафе, при этом, соблюдая некоторые правила.

На сегодняшний день не существует регламента для посещения общественных мест с домашними питомцами.

Так руководство ресторанов или розничной торговли сами решают, возможно ли посещение их организации с животными.

Известно, что зачастую владельцы, объясняя, что вход с питомцем запрещен, выставляют на улицу такого посетителя.

Другие же, просто предупреждают, что в случае порчи имущества, хозяин должен будет возместить владельцам организации ущерб.

В пояснительной записке к законопроекту пишут, что многие владельцы животных, например, собак мелких пород, не могут оставить питомца ждать на улице или же дома. Поэтому зачастую используют тележку или корзину в магазине в качестве переноски, это же загрязняет ее.

Отмечают, что полностью запрещать посещение общественных мест с животными чиновники не будут.

Один из авторов законопроекта сообщил, что Администрация, создавая этот проект, хочет угодить и владельцам животных, и тем, кто категорически против видеть животных за соседним столиком в кафе или в соседней тележке в магазине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в пятницу, 5 марта, на заседании комитета по законодательству парламентарии Северной столицы одобрили законопроект об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга.