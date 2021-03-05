Депутаты ЗакСобрания Петербурга поддержали ликвидацию Уставного суда с 1 июля

Депутаты ЗакСобрания Петербурга поддержали ликвидацию Уставного суда с 1 июля
Уставные суды в России упразднены Государственной думой в связи с поправками в Конституцию, принятыми летом 2020 года. Фото: Законодательное собрание Петербурга

В пятницу, 5 марта, на заседании комитета по законодательству парламентарии Северной столицы одобрили законопроект об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга.

В случае окончательно принятия документа, он вступит в силу с 1 июля 2021 года. При этом в июле прошлого года депутаты утвердили закон о единовременной выплате судьям Уставного суда в случае его досрочной ликвидации — таким образом власти компенсируют упразднение органа. Сумма выплат неизвестна, она будет зависеть от стажа, выслуги лет и опыта федерального судейства, передает «REGNUM».

Принять решение по законопроекту, как рассказал депутат ЗакСа и член «Единой России» Денис Четырбок, необходимо в крайне сжатые сроки. Точную дату окончательного заседания по данному вопросу он, однако, тоже не озвучил.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 муниципальных депутатов Петербурга могут лишиться мандатов после проверки.

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