Депутаты ЗакСобрания Петербурга поддержали ликвидацию Уставного суда с 1 июля

В пятницу, 5 марта, на заседании комитета по законодательству парламентарии Северной столицы одобрили законопроект об упразднении Уставного суда Санкт-Петербурга.
В случае окончательно принятия документа, он вступит в силу с 1 июля 2021 года. При этом в июле прошлого года депутаты утвердили закон о единовременной выплате судьям Уставного суда в случае его досрочной ликвидации — таким образом власти компенсируют упразднение органа. Сумма выплат неизвестна, она будет зависеть от стажа, выслуги лет и опыта федерального судейства, передает «REGNUM».
Принять решение по законопроекту, как рассказал депутат ЗакСа и член «Единой России» Денис Четырбок, необходимо в крайне сжатые сроки. Точную дату окончательного заседания по данному вопросу он, однако, тоже не озвучил.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 11 муниципальных депутатов Петербурга могут лишиться мандатов после проверки.