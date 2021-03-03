В Петербурге 11 муниципальных депутатов могут лишиться мандатов после проверки

По итогам проверки декларации полномочий в Северной столице могут лишиться мандатов 11 муниципальных депутатов.

Об этом в среду, 3 марта, на еженедельном заседании Законодательного Собрания заявил председатель комитета территориального развития Северной столицы Андрей Чапуров. По словам чиновника, декларации проверяются у 37 депутатов, и на данный момент 11 из них оказались под угрозой лишения полномочий. Конкретных фамилий глава ведомства, однако, не называл.

На данный момент проверку успешно прошли 18 народных избранника, а еще двое будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Остальные декларации находятся в процессе изучения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Контрольно-счетная палата Петербурга проводит проверку использования бюджетных средств ГУДП «Центр», подведомственным Комитету по благоустройству.