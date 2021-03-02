Контрольно-счетная палата проверит использование бюджетных средств ГУДП «Центр»

Контрольно-счетная палата (КСП) Санкт-Петербурга проверит финансово-хозяйственную деятельность государственного унитарного дорожного предприятия «Центр», подведомственного комитету по благоустройтсву.

Руководить проверкой будет аудитор Юрий Шутов. Специалисты исследуют эффективность и целесообразность расходования бюджетных средств, выделяемых ГУДП «Центр». Отметим, что в зону ответственности предприятия входит обеспечение сохранности, надежности и безопасности дорог в Центральном, Адмиралетйском, Московском, Фрунзенском и Петроградском районов, а также на левом берегу Невского и Василеостровского районов.

Кроме того, ГУДП «Центр» организует вывоз мусора. Проверка КСП должна завершиться 30 апреля. Добавим, что ежегодно ведомство тратит около 4 млрд рублей, при этом в организации трудоустроены 2,5 тысячи человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чаще всего жалуются на качество уборки дорог жители Красносельского района.