Жители Красносельского района недовольны качеством уборки снега

От них поступает наибольшее число жалоб.

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что жители Красносельского района больше остальных недовольны качеством уборки снега. Об этом он заявил 25февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербурга».

Он отметил, что после праздничных выходных коммунальщики все еще не вывезли весь выпавший снег. На это может понадобиться около 16 дней. При этом коммунальщики работают круглосуточно и дело не в них, а в огромном количестве работы.

При этом в некоторых районах проблемы на лицо: жители Красносельского крайне недовольны на качество уборки и постоянно жалуются властям. Чтобы решить проблему, в комитет общаются с представителями ТСЖ.

«Мы приглашаем директора ТСЖ и спрашиваем, почему получая деньги от жителей, территорию не чистят»,

— объяснил чиновник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов извинился перед петербуржцами за шум при ночной уборке снега.