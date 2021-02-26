Жители Красносельского района недовольны качеством уборки снега

Жители Красносельского района недовольны качеством уборки снега
Власти следят за качеством уборки. Фото: pixabay.com

От них поступает наибольшее число жалоб.

Председатель жилищного комитета Виктор Борщев рассказал, что жители Красносельского района больше остальных недовольны качеством уборки снега. Об этом он заявил 25февраля в эфире телеканала «Санкт-Петербурга».

Он отметил, что после праздничных выходных коммунальщики все еще не вывезли весь выпавший снег. На это может понадобиться около 16 дней. При этом коммунальщики работают круглосуточно и дело не в них, а в огромном количестве работы.

При этом в некоторых районах проблемы на лицо: жители Красносельского крайне недовольны на качество уборки и постоянно жалуются властям. Чтобы решить проблему, в комитет общаются с представителями ТСЖ.

«Мы приглашаем директора ТСЖ и спрашиваем, почему получая деньги от жителей, территорию не чистят»,

— объяснил чиновник.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов извинился перед петербуржцами за шум при ночной уборке снега.

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