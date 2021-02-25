Беглов извинился перед петербуржцами за шум при ночной уборке снега

Коммунальщикам приходится круглосуточно ликвидировать последствия снегопадов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов извинился перед горожанами за шум при ночной уборке снега. Он отметил, что убрать такое количество осадков иначе невозможно. Об этом глава города рассказал в эфире телеканала 78.ru сегодня, 25 февраля.

Беглов отметил, что в городе круглосуточно убирают снег. На данный момент коммунальщики вывезли около одного миллиона кубометров осадков. Губернатор заявил, что власти закупили технику и увеличили штат сотрудников ручного труда. Все это помогает делать город безопаснее и чище. Достижением политик считает тот факт, что снег перестали сбрасывать в реки.

Он попросил прощения у петербуржцев за шум, но отметил, что иначе никак и придется потерпеть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лучше всего очищают крыши от снега в Адмиралтейском районе.