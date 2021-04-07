Госдума разработает правила посещения кафе и магазинов с животными с подачи петербургских депутатов

Петербургское Законодательное Собрание приняло в целом инициативу, которая позволит разработать правила посещения магазинов, кафе и ресторанов для людей с животными. Парламентарии успокаивают владельцев: запретов не будет.

Законопроект был одобрен на заседании в Мариинском дворце в среду, 7 апреля. Теперь документ предстоит рассмотреть Госдумы.

Парламентарии Северной столицы предлагают разработать единые правила посещения продуктовых магазинов, кафе и ресторанов для людей с домашними питомцами.

Сегодня этот вопрос не отрегулирован, и часто в кафе и магазинах можно заметить посетителей, в том числе с маленькими собачками. Многие перевозят в супермаркетах их прямо в продуктовых тележках, что нередко возмущает других покупателей.

Кроме того, сегодня владельцы заведений могут просто отказаться пускать людей с животными. По замыслу авторов инициативы, правительство России должно разработать единые для всей страны правила, по которым покупатели смогут приходить в гипермаркеты и заведения общепита со своими питомцами.

Один из авторов Денис Четырбок при этом подчеркнул, что о запрете прохода в магазин или кафе с животными речи не идет.

«Мы стремимся навести мосты и учесть интересы как владельцев животных, чьи питомцы могут быть вполне воспитанными или маленькими по размеру, так и тех людей, у которых, к примеру, может быть аллергия на шерсть или боязнь собак», — пояснил он.

Известно, что инициативу поддержал Совет законодателей при ФС РФ.

Напомним, что 4 апреля отмечается Всемирный день бродячих собак. Как писала Gazeta.SPb, в Петербурге планируют построить два государственных приюта для бездомных животных. Земельные участки для них уже выбраны, сейчас районные администрации готовят документы для подготовки к строительству.