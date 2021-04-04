Во Всемирный день бродячих животных Беглов напомнил о грядущем строительстве двух приютов в Петербурге

Сегодня, 4 апреля, отмечается Всемирный день бродячих собак. Петербургские власти напомнили, что в городе собираются построить два государственных приюта для бездомных животных.

«Это не праздник, не торжественная дата в календаре. Этот день — напоминание, что мы в ответе за тех, кого приручили», — заявил губернатор Александр Беглов. Он отметил, что в уставе Петербурга прописано, что в городе не допускается жестокое обращение с животными.

Более 15 лет в Северной столице помогают безнадзорным собакам по программе отлов-вакцинация-стерилизация — возврат. За эти годы 32 тысячи собак прошли эту процедуру. А с прошлого года эту программу распространили и на уличных кошек.

Сегодня в городе работает 17 частных приютов, которые содержатся за счет пожертвований и труда волонтеров. В них живут около двух тысяч собак и столько же кошек.

Однако мест в частных приютах не хватает, поэтому власти решили построить два государственного приюта. Для них определены три земельных участка — в Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах. Районные администрации готовят документы для подготовки к строительству.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центр диких животных «Велес» принял помощь петербургского депутата и волонтеров.