Центр диких животных «Велес» принял помощь петербургского депутата и волонтеров

19 марта Заместитель Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Сергей Соловьев вместе с волонтерами посетил российский карантинный центр диких животных «Велес». Об этом сообщает пресс-служба Единой России в Петербурге.

Волонтёрский центр «Единой России» оказал гуманитарную помощь для диких животных, находящихся на содержании в центре.

Отмечается, что организации существует только за счёт добровольных пожертвований и помощи волонтеров.

По мнению депутата Закса, основной составляющей гуманизма является бережное отношение человека к природе и ее обитателям.

Подобное участие в жизни животных говорит о высоком уровне нравственности.

Напомним, что «Велес» — единственный питомник в России, занимающийся содержанием, лечением, реабилитацией и подготовкой зверей к возвращению в естественную среду обитания.

Подопечными «Велеса» чаще всего становятся дикие животные, которые пострадали по вине человека.

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