С первым теплом сурки Ижорик и Августина вышли из спячки

В Ленинградском, в одном из старейших зоопарков России, вышли из зимней спячки сурки. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».

Работники зоопарка описали, как сурки Ижорик и Августина проснулись и чем сейчас занимаются.

Сотрудники рассказали, что зверьки уже с первого потепления в Петербурге решили выйти из спячки, однако покидать домик они не спешили.

Но уже сейчас в зоопарке Ижорика и Августину видят регулярно.

Самец деловито проверяет территорию, следит за порядком.

Самочка же более осторожная, держится в основном возле домика.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Instagram Ленинградского зоопарка опубликовал на своей странице видео, на котором выдра Финик купается в проруби, а затем вылезает на лед и весело смотрит прямо в камеру.