С первым теплом сурки Ижорик и Августина вышли из спячки

В Ленинградском, в одном из старейших зоопарков России, вышли из зимней спячки сурки. Об этом в среду, 17 марта, сообщили в группе учреждения в социальной сети «Вконтакте».
Работники зоопарка описали, как сурки Ижорик и Августина проснулись и чем сейчас занимаются.
Сотрудники рассказали, что зверьки уже с первого потепления в Петербурге решили выйти из спячки, однако покидать домик они не спешили.
Но уже сейчас в зоопарке Ижорика и Августину видят регулярно.
Самец деловито проверяет территорию, следит за порядком.
Самочка же более осторожная, держится в основном возле домика.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Instagram Ленинградского зоопарка опубликовал на своей странице видео, на котором выдра Финик купается в проруби, а затем вылезает на лед и весело смотрит прямо в камеру.