Ленинградский зоопарк показал, как закаляется выдра Финик

Ленинградский зоопарк показал, как закаляется выдра Финик
Ленинградский зоопарк показал, как выдра Финик плещется в проруби. Фото: instagram.com/spbzoopark/

Ленинградский зоопарк показал, как выдра Финик плещется в проруби.

Видео опубликовано на странице в Instagram зоопарка. Зверек купается в проруби, а затем вылезает на лед и весело смотрит прямо в камеру.

«Погода в Петербурге не радует, однако Финик доказывает, что холод и ветер — не помехи хорошему настроению», — говорится в сообщении.

«А ему не холодно? А то по сравнению с тюленем он тощенький», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о самках северного оленя, которые начали сбрасывать рога. Животные, проживающие в «Оленьем кругу», вовсю готовятся к теплой погоде.

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