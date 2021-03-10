В Ленинградском зоопарке самки северного оленя начали сбрасывать рога

В Ленинградском зоопарке самки северного оленя начали сбрасывать рога
Олени начали сбрасывать рога. Фото: скриншот Instagram

Животные чувствуют приближение весны и готовятся к ней.

Сотрудники Ленинградского зоопарка рассказали о самках северного оленя, которые начали сбрасывать рога. Животные, проживающие в «Оленьем кругу», вовсю готовятся к теплой погоде. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Известно, что иногда выпадает сначала один рог, а затем другой, поэтому некоторые самки ходят только с одним рогом. Напоминаем, что у самцов рога выпадают в конце осени или начале зимы, а вот самки лишаются их весной.

В зоопарке также добавили, что новые рога вырастают у северных оленей за год.

«Причём с каждым годом рога становятся все больше и ветвистее»,

— говорится в комментарии под видео с оленями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленинградский зоопарк к 8 марта расскажет о лучших мамах среди животных.

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