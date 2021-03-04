Ленинградский зоопарк к 8 марта расскажет о лучших мамах среди животных

Ленинградский зоопарк подготовил специальную программу к Международному женскому дню и приглашает горожан и гостей Северной столицы на уникальную экскурсию «Мамы нашего зоопарка», которая состоится 7 и 8 марта.

Об этом сотрудники зоопарка рассказали в четверг, 4 марта, в официальной группе во «Вконтакте». Кроме того, 7 мара с 10 до 17 часов посетителей зоопарка ждет маршрутная игра-квест под названием «Приключения Гаврилкина». Экскурсия «Мамы нашего зоопарка» начнется в 11:30 и завершится в 13:30 — прогулка затронет всю территорию зоосада.

В сам Международный женский день развлекательную программу дополнят экспозиция «Маленькие обитатели планеты», познавательная площадка «Все начинается с мамы», мультимедийная викторина «На пути к жизни» и лекция «Лисица от А до Я».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, какая погода ждет петербуржцев в преддверии 8 марта.