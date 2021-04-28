Обеспечивающие петербуржцев сжиженным газом компании получат субсидии

Обеспечивающие петербуржцев сжиженным газом компании получат субсидии
В этом году планируется передать 1950 тонн газа. На субсидии выделят 59,7 млн рублей. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Губернатор Петербурга подписал постановление, утвердившее порядок предоставления в 2021 году субсидий из горобюджета компаниям, которые обеспечивают горожан сжиженным газом.

Субсидии предоставляются каждый год по результатам конкурса, сообщает Смольный. Благодаря ним платежи петербуржцев в этом году составят 50% от тарифа. Именно так получится обеспечить доступность услуги.

В этом году планируется передать 1950 тонн газа. На субсидии выделят 59,7 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Подковырова загорелась квартира. Пожар начался сегодня утром. По предварительным данным, горит квартира. Причина, вероятно, хлопок газа. Пожар тушат по 1БИС. К ликвидации огня привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Фото пожара уже появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

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