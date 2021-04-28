На Подковырова загорелась квартира

Пожар на Подковырова 1 начался сегодня утром. По предварительным данным, горит квартира. Причина, вероятно, хлопок газа. Пожар тушат по 1БИС. К ликвидации огня привлечено 6 единиц техники и 30 человек личного состава. Информации о пострадавших не поступало. Фото пожара уже появилось в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маленький ребенок попал в больницу после пожара в Сертолово. По данным областного главка МЧС, жители Сертолово вызвали пожарных к ЖК «Золотые купола» на Верной улице в 21:20. На борьбу с огнем направили дежурные смены 100 и 147 пожарной части противопожарной службы Ленобласти: 11 сотрудников и три пожарные машины. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожарные справились с возгоранием меньше чем за час. Очевидцы засняли пожар на видео и опубликовали его в группе «ЖК Золотые купола СПб» в соцсети «ВКонтакте».