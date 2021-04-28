Маленький ребенок попал в больницу после пожара в Сертолово

Маленький ребенок попал в больницу после пожара в Сертолово
Пожар в Сертолово. Фото: скриншот видео "ЖК ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА СПб"

Вечером 27 апреля во Всеволожском районе в жилом комплексе произошел квартирный пожар. Очевидцы сообщают, что в пожаре пострадала маленькая девочка и ее мама.

По данным областного главка МЧС, жители Сертолово вызвали пожарных к ЖК «Золотые купола» на Верной улице в 21:20. На борьбу с огнем направили дежурные смены 100 и 147 пожарной части противопожарной службы Ленобласти: 11 сотрудников и три пожарные машины. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Пожарные справились с возгоранием меньше чем за час.

Очевидцы засняли пожар на видео и опубликовали его в группе «ЖК Золотые купола СПб» в соцсети «ВКонтакте». Там рассказали, что квартиру, где произошел пожар, арендовала молодая семья. В пожаре пострадала 9-месячная девочка. Ребенка и ее мать госпитализировали с ожогами. Соседи оказывают им посильную помощь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист протаранил «ГАЗель» дорожных рабочих на Свердловской.

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