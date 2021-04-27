«Не заметил»: автомобилист протаранил «ГАЗель» дорожных рабочих на Свердловской

На Свердловской набережной в Петербурге произошло серьезное ДТП. Автомобиль протаранил «ГАЗель» с дорожными работниками.

Авария случилась в ночь на среду, 28 апреля, у дома №64. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Водитель легкового не заметил ремонтников, люди живы», — написал автор записи.

На кадрах видно, что участок проезжей части оказался усыпан осколками и деталями транспортных средств. Участники аварии заняли две полосы движения. По словам очевидцев, пострадало только «железо».

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобиль «Hyundai» завалил Газель на бок в Красносельском районе.