Автомобиль «Hyundai» завалил Газель на бок в Красносельском районе

Автомобиль &#171;Hyundai&#187; завалил Газель на бок в Красносельском районе
В результате ДТП газель оказалась на боку. Фото: скриншот ДТП и ЧП Петербурга

В Петербурге случилось дорожно-транспортное происшествие в результате которого одно из транспортных средств оказалось перевернутым. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Петербурге в Красносельском районе легковой автомобиль завалил «Газель» на бок.

В Красносельском районе города на Неве на выезде со 2-й Комсомольской на проспект Ветеранов при столкновении двух транспортных средств малотоннажный грузовой автомобиль оказался перевернутым на бок.

На фотографии, сделанной очевидцем происходящего заметны машина сотрудников Госавтоинспекции со включенными мигалками.

При этом, информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на трассе под Петербургом произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала девушка.

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