Автоледи пострадала в массовом ДТП под Петербургом, на месте скорая

На трассе под Петербургом произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадала девушка.

Авария случилась во вторник, 27 апреля, на 79-ом километре трассы А-120. Участниками массовой аварии стали водители двух машин Renault и Audi.

Как сообщил 78.ru со ссылкой на источник в экстренных службах, в результате столкновения транспортных средств пострадала девушка. В настоящее время с ней работают медики скорой помощи.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петроградском и Московском районах под колесами оказались велосипедисты, один из них может быть мертв.