Житель Петербурга отработал дворником пять часов за неуплату алиментов сыну

За повторное уклонение от обязательных работ должник по алиментам провёл 7 суток под арестом. Фото: ГУФССП по Петербургу

За повторное уклонение от обязательных работ должник по алиментам провёл 7 суток под арестом. Фото: ГУФССП по Петербургу

У жителя Петербурга накопилась задолженность в 500 тыс. рублей по алиментным платежам перед 15-летним сыном.

Судья назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком 100 часов. Должник должен был отработать наказание дворником в коммунальной службе, однако у нового работодателя так и не появился. Судебный пристав повторно привлек должника к административной ответственности, суд вновь направил его отбывать наказание. В итоге должник отработал пять часов дворником в первый день, и на этом решил, что наказание закончилось, сообщили в городской пресс-службе ФССП.

Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по ч.4 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от отбывания обязательных работ»). Из судебного участка мужчина направился в изолятор временного содержания на семь суток.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржца отправили в колонию поселение за долги по алиментам. Он должен был отдавать четверть своих доходов на содержание маленького сына.