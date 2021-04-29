В Германии оценили перспективы «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (ХДС) заявил, что Германия заинтересована в надежных поставках газа из России в будущем и намерена быстро ввести в эксплуатацию «Северный поток 2».

«… мы хотим быстро ввести в эксплуатацию новый газопровод «Северный поток 2″. И мы хотим, помимо этого, поговорить о том, как производство водорода может гарантировать обеспечение потребность здесь, в Европе», — цитирует его РИА «Новости».

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.