Главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» покинул свой пост

Главный тренер футбольного клуба &#171;Ленинградец&#187; покинул свой пост
Денис Бушуев уходит из ФК "Ленинградец". Фото: скриншот "ФК "Ленинградец"

Денис Бушуев уходит с поста главного тренера футбольного клуба «Ленинградец». Сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию.

Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе ФК. Денис Бушуев тренировал команду «Ленинградца» почти год, с мая прошлого года по апрель текущего. За это время футболисты провели 21 матч в ПФЛ, одержали 11 побед, пять матчей завершили вничью, пять проиграл.

Под руководством 38-летнего тренера «Ленинградец» выдал самую продолжительную в истории клуба серию побед — они выиграли сразу семь матчей. Также команда провела четыре кубковых встречи, впервые пробившись в элитный групповой раунд Кубка России.

Клуб поблагодарил тренера за проделанную работу и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Зенит» продлил контракты с Одоевским и Хотулевым.

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