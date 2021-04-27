«Зенит» продлил контракты с Одоевским и Хотулевым

«Зенит» продлил контракты с Даниилом Одоевским и Данилой Хотулевым до конца сезона-2023/24, сообщают в понедельник в твиттере «Зенита».

18-летний Одоевский — вратарь, обладатель Суперкубка России 2020 года. Играет за Молодежную команду сине-бело-голубых.

18-летний Хотулев — защитник, уже дважды играл за петербургскую команду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» готовится к встрече с «Локомотивом», после нее клуб может стать чемпионом.

Петербургский клуб «Зенит» может стать чемпионом России по итогам 28-го тура РПЛ, который состоится 2 мая. Команде предстоит сыграть с московским «Локомотивом» — если встреча завершится победой «Зенита», то чемпионство обеспечено. Известно, что москвичи отстают от петербуржцев на шесть очков, но все может измениться после матча. Напоминаем, что до этого клубы уже играла и победа оставалась за «Зенитом».