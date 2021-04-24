«Зенит» готовится к встрече с «Локомотивом»: после нее клуб может стать чемпионом

Встреча состоится 2 мая.

Петербургский клуб «Зенит» может стать чемпионом России по итогам 28-го тура РПЛ, который состоится 2 мая. Команде предстоит сыграть с московским «Локомотивом» — если встреча завершится победой «Зенита», то чемпионство обеспечено.

Известно, что москвичи отстают от петербуржцев на шесть очков, но все может измениться после матча. Напоминаем, что до этого клубы уже играла и победа оставалась за «Зенитом».

Напоминаем, что до этого стало известно о победе «сине-бело-голубых» над «Ротором».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» обыграл «Ротор» со счетом 6:0. Теперь у петербургской команды 58 очков, и «Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. Следующий матч у них 2 мая в городе на Неве против «Локомотива».