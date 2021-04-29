Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу

Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу
Рекомендации нужны для специалистов практического здравоохранения, которые работают с ковид-пациентами. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Рабочая группа Минздрава готовит обновление методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19. Такое заявление сделал заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Работа над документом ведется с начала 2020 года. По словам Чуланова, рабочая группа в постоянном режиме ведет мониторинг научной информации, результатов клинических исследований.

Как сообщили «РИА Новости», временные рекомендации предназначены для работы врачей с пациентами, у которых выявили признаки COVID-19. Особое внимание уделяется вопросам лекарственной терапии.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог обозначил группу риска по повторному заражению COVID.

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