Иммунолог обозначил группу риска по повторному заражению COVID

Иммунолог обозначил группу риска по повторному заражению COVID
Высокий титр общих антител к коронавирусу еще не говорит о том, что в организме есть так называемые защитные или протективные антитела. Фото: pixabay

Иммунолог, генеральный директор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков рассказал, кому грозит повторное заражение коронавирусом даже при высоком уровне антител.

Он заявил в беседе с радио Sputnik, что высокий титр общих антител к коронавирусу еще не говорит о том, что в организме есть так называемые защитные или протективные антитела, которые предотвращают повторное заболевание ковидом.

Специалист объяснил, что у некоторых протективные антитела достаточно слабые и не могут нейтрализовать вирус, тем самым не влияют на инфекционный процесс. Поэтому врачей в первую очередь интересует доля именно протективных антител, а не общих.

Если титр протективных антител будет недостаточным, то человек может вновь заразиться, даже если уже переболел или вакцинировался. Зато у него практически обнуляется вероятность среднетяжелого или тяжелого течения повторного заболевания, добавил иммунолог.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID.

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