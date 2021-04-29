Врачи рассказали, когда можно делать повторную прививку от COVID

Переболевшим людям не нужна вакцинация, пока у них есть антитела. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Переболевшим людям не нужна вакцинация, пока у них есть антитела. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Обладатели антител к коронавирусу, получившие иммунитет после перенесенного заболевания или вакцинации, должны проверить уровень антител примерно через полгода.

Инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев рассказал РБК, что антитела не сохраняются в организме навечно. Через 5-6 месяцев иммунитет ослабевает, после чего можно будет проверить уровень антител.

По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, согласно рекомендациям Минздрава, переболевшим людям не нужна вакцинация, пока у них есть антитела.

Он считает, что сейчас, когда в стране всего 5% вакцинированных, стоит отдать предпочтение тем, кто еще не болел коронавирусом.

«А когда мы уже вакцинируем широкие слои населения, задаться вопросом о вакцинации переболевших или ревакцинации», — пояснил Вознесенский.

Инфекционист добавил, что если коронавирус будет меняться с такой же скоростью, как вирус гриппа, то россиянам придется ревакцинироваться раз в год или раз в два года.

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