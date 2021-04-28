Ученые выяснили, почему у зараженных COVID-19 пропадает вкус

У больных коронавирусом вкусовые клетки поражаются через фермент, содержащийся у основания и в задней части языка. К такому выводу пришли ученые из США.

Исследователи Национального института США изучили сразу несколько тысяч вкусовых рецепторов у человека. Они обнаружили, что рецепторные клетки II типа, расположенные в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на задней части языка, содержат фермент ACE2 — точку входа для вируса. В результате болезнь приводит к потере или ослаблению вкуса у людей.

По данным сервиса препринтов bioRxiv, полное восстановление чувствительности рта к пище может занять у пациентов от нескольких недель до полугода.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

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