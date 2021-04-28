Эксперт рассказал, чем можно объяснить тяжелое течение коронавируса

Эксперт рассказал, чем можно объяснить тяжелое течение коронавируса
Витамин D в необходимом количестве содержится, к примеру, в рыбьем жире. Фото: pixabay.com

Оно может быть связано с недостатком двух веществ в организме.

Диетолог рассказала, что тяжелое течение коронавируса может быть связано с недостатком нескольких веществ в организме. Об этом пишет «Лента.ру».

Эксперт отметила, что речь идет о витаминах группы В, в частности В12, а также железа. Из-за их недостатка может развиться анемия, которая довольно часто приводит к недостаточному поступлению кислорода в организм и снижем его способность бороться с инфекцией.

Также человеку необходима витамин D, благодаря которому крепнет иммунная система. При этом принимать перечисленные витамины без назначения врача нельзя – для начала нужно обсудить этот вопрос со специалистом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России за сутки выявили менее 8 тысяч случаев COVID впервые с сентября. Также за последние сутки в России от последствий новой болезни скончались 387 пациентов, побороть болезнь смогли 8 420 человек.

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