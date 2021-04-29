Беглов рассказал о намерении газифицировать садоводства

Во многих садоводствах еще нет газа. Фото: pixabay.com

Во многих садоводствах еще нет газа. Фото: pixabay.com

Губернатор отметил, что проблему удастся решить в ближайшие годы – как того потребовал президент.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что к дачным домам петербуржцев в областных садоводствах планируют провести газ в ближайшее время. Об этом он заявил в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

Политик заявил, что примерно 2,5 миллиона горожан выезжают на отдых в Ленинградскую область каждое лето. Во многих садоводствах до сих пор нет газа и эту проблему необходимо решить.

«Петербург и Ленинградская область – одна агломерация. Мы уже обсудили этот вопрос с Александром Дрозденко. Будем решать его совместно»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обеспечивающие петербуржцев сжиженным газом компании получат субсидии. В этом году планируется передать 1950 тонн газа. На субсидии выделят 59,7 млн рублей.