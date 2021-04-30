В Британии более 40 человек скончались после прививки AstraZeneca

В Британии более 40 человек скончались после прививки AstraZeneca
Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1

В Великобритании 41 житель умер вследствие образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca.

Всего в стране после вакцинации препаратом AstraZeneca у 209 человек образовались тромбы. Среди них четверо пациентов, которые получили вторую дозу препарата.

Как сообщило агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения страны, всего в Королевстве первую дозу вакцины получили почти 22 млн человек.

Напомним, в комитете по безопасности Европейского агентства лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) заявляли, что из-за препарата AstraZeneca могут образовываться тромбозы, но крайне редко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Франции восемь человек скончались после вакцинации препаратом AstraZeneca.

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