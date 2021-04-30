В России за сутки положительные тесты на COVID сдали более 8,7 тысяч человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 731 человека.

Об этом стало известно сегодня, 30 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новых ковид-пациентов выявили в 82 регионах страны. 14,3% из них не имели клинических проявлений болезни.

За прошедшие 24 часа жертвами COVID-19 стали 397 человек. Побороть болезнь смогли 8 406 россиян.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Петербург находится на втором месте — 725 новых-ковид-пациентов. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 662 человека. Третье место у Подмосковья — 651 новый ковид-пациент. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 85 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что число заражений коронавирусом в мире превысило 149,7 млн.