Число заражений коронавирусом в мире превысило 149,7 млн

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За сутки в мире коронавирус выявили у более чем 850 тыс. человек. В списке зараженных стран Россия по прежнему находится на шестом месте.

Об этом стало известно в пятницу, 30 апреля. За все время пандемии в мире COVID-19 подхватили уже 149 789 693 человек. От осложнений, вызванных новым вирусом, скончались 3 153 007 человек. Побороли болезнь 93 345 706 человек.

По данным SCMP, на первом месте «анитрейтинга» по числу заражений COVID-19 находятся США: 32 288 764 зараженных, 575 193 погибших. На втором месте оказалась Индия (18 376 524 инфицированных, 204 832 погибли), на третьем месте Бразилия (14 590 678 инфицированных, 401 186 летальных исходов).

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки выявили 9 284 инфицированных коронавирусом. Выздоровели 8 442 человека, скончались от болезни 364 пациента. За все время пандемии в стране зафиксировано 4 742 142 случая инфицирования COVID-19, погибли последствий нового вируса 107 тыс. 902 человека.