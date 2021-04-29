В России за сутки выявили 9 284 инфицированных коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 9 284 инфицированных коронавирусом.

Об этом стало известно сегодня, 29 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новые случаи заражения COVID-19 выявили в 83 регионах страны. В 1 204 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Всего в России подтверждено 4 796 557 случаев коронавируса. За минувшие сутки выздоровели 8 442 человека, скончались от болезни 364 пациента.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1840 человек. Следом идет Петербург – 720 новых ковид-пациентов. На третьем месте находится Московская область, в которой за сутки заболели 612 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав обновит рекомендации по коронавирусу.