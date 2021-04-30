«Зачет» на итоговом сочинении получили 98 % петербургских выпускников

«Зачет» на итоговом сочинении получили 98 % петербургских выпускников
Самая популярная тема – «Забвению не подлежит». Его выбрали 47 % участников. Фото: Baltphoto

Итоговое сочинение 15 апреля хорошо написали более 98 % петербургских выпускников, что соответствует результатам прошлых лет и общероссийским результатам, сообщает Комитет по образованию Санкт-Петербурга.

Всего писавших это сочинение было более 29 тысяч человек. Около 300 выпускников с ограниченными возможностями написали итоговое изложение. Среди них «зачет» у 99 %.

Самая популярная тема – «Забвению не подлежит». Его выбрали 47 % участников. Другие темы выбирали практически поровну, и самой невостребованной темой стала «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения». Её выбрали 2%. Практически такие же проценты и по России.

Зачет по итоговому сочинению – это не только допуск к ЕГЭ. Результаты могут быть учтены по желанию вуза. Оно действительно 4 года

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в 2021 году из-за весенних каникул стали чаще пропадать дети.

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