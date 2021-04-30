Ученые назвали вес, который ведет к тяжелому течению COVID

Избыточная и недостаточная масса тела повышают риск тяжелого течения коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли британские ученые.

Они изучили 6,9 млн случаев заражения COVID-19 из медицинской базы данных QResearch, после чего отобрали больше 20 тыс. случаев госпитализации, по которым были данные об индексе массы тела пациента.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet Diabetes & Endocrinology, избыточный вес наиболее заметно влияет на тяжесть болезни у людей в возрасте от 20 до 39 лет. После 60 лет эта зависимость снижается.

Исход заболевания ухудшается и у людей с недостатком веса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 8 731 человека. Жертвами COVID-19 стали 397 человек. Побороть болезнь смогли 8 406 россиян.