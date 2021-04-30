Диетолог раскрыла, как меньше употреблять сладкое

Диетолог раскрыла, как меньше употреблять сладкое
Фото: Pixabay

Любители сладкого могут не отказывать себе в удовольствии. Некоторые лакомства и вовсе могут быть полезны. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

В натуральных сладостях есть клетчатка, которая сдерживает всасывание сахара. Для полезного перекуса специалист посоветовала выбирать такие лакомства, как зефир, пастила, сорбет, мармелад или джем.

Диетолог отметила в интервью Sputnik, что для того чтобы устроить полноценный перекус из небольшого количества сладкого, можно дополнить его большим объёмом жидкости.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об опасности кофе и чая для похудения.

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