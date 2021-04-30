В ДТП с автобусом под Хабаровском погибли два человека, 30 пострадали

В пятницу, 30 апреля, под Хабаровском произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Также известно о 32 пострадавших.
ДТП произошло на 370 км федеральной автодороге А-376 Лидога-Ванино. По предварительной информации, водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением. В результате автобус опрокинулся на бок.
На место происшествия прибыли экстренные службы.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автобус и легковой автомобиль устроили ДТП при повороте на 2-ю Советскую улицу. Транспортные средства поворачивали с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу.