В ДТП с автобусом под Хабаровском погибли два человека, 30 пострадали

В ДТП с автобусом под Хабаровском погибли два человека, 30 пострадали
32 человека пострадали. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В пятницу, 30 апреля, под Хабаровском произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. Также известно о 32 пострадавших.

ДТП произошло на 370 км федеральной автодороге А-376 Лидога-Ванино. По предварительной информации, водитель автобуса Хабаровск-Советская Гавань не справился с управлением. В результате автобус опрокинулся на бок.

На место происшествия прибыли экстренные службы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что автобус и легковой автомобиль устроили ДТП при повороте на 2-ю Советскую улицу. Транспортные средства поворачивали с Лиговского проспекта на 2-ю Советскую улицу.

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